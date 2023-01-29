"Висока вертолітна активність". ЗС РФ обладнали на руїнах "Азовсталі" вертолітну базу

Окупанти на руїнах металургійного комбінату тримають бойові гелікоптери МІ-8, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Російські військові обладнали на місці зруйнованого меткомбінату "Азовсталь" вертолітний майданчик. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"Вертольоти класу МІ-8. Щонайменше 10 зльотів зафіксовано за світловий день. Пріоритетний напрямок польотів у Запорізьку область", — написав Андрющенко.

Крім того, в районі Маріуполя окупанти відновили рух вантажівок із "зубами дракона" (спеціальні загороджувальні споруди, — ред.), боєкомплектами та особовим складом ЗС РФ.

Також у регіоні фіксується стрімке збільшення військового контингенту.

За словами Андрющенка, в одному із селищ у напрямку в село Микільське розмістили нових російських мобілізованих. Це третя точка новоприбулих окупантів на території Маріупольського району.

Також розміщено військовий корпус росіян кількістю приблизно 3 тис. осіб у селищах у напрямку до Волновахи. Розміщення як мобілізованих, так і військових проводиться шляхом заселення в порожні приватні будинки серед цивільного населення.

Нагадаємо, 10 січня мер Маріуполя повідомив про те, що окупанти готують місто до оборони. За словами міського голови Вадима Бойченка, під виглядом "оновлення" міста окупанти створюють будівлі, які планують підірвати під час наступу українських військових, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

Фокус на початку січня також писав, що російські загарбники перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу. Наприкінці грудня 2022 року з порту звільнили всіх маріупольців та завезли працівників із Росії.