"Высокая вертолетная акивность". ВС РФ оборудовали на руинах "Азовстали" вертолетную базу

Оккупанты на руинах металлургического комбината держат боевые вертолеты МИ-8, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Российские военные оборудовали на месте разрушенного меткомбината "Азовсталь" вертолетную площадку. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

"Вертолеты класса МИ-8. По меньшей мере, 10 взлетов зафиксировано за световой день. Приоритетное направление полетов в Запорожскую область", — написал Андрющенко.

Кроме того, в районе Мариуполя оккупанты возобновили движение грузовиков с "зубами дракона" (специальные заградительные сооружения, — ред.), боекомплектами и личным составом ВС РФ.

Также в регионе фиксируется стремительное увеличение военного контингента.

По словам Андрющенко, в одном из поселков по направлению в село Никольское разместили новых российских мобилизованных. Это третья точка новоприбывших оккупантов на территории Мариупольского района.

Также размещен военный корпус россиян примерно в количестве 3 тыс. человек в поселках в направлении Волновахи. Размещение как мобилизованных, так и военных производится путем заселения в пустые частные дома среди гражданского населения.

Напомним, 10 января мэр Мариуполя сообщил о том, что оккупанты готовят город к обороне. По словам городского головы Вадима Бойченко, под видом "обновления" города, оккупанты создают здания, которые планируют взорвать при наступлении украинских военных, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Фокус в начале января также писал, что российские захватчики превращают морской порт в Мариуполе в военную базу. В конце декабря 2022 года из порта уволили всех мариупольцев и завезли работников из России.