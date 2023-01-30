"Ми живемо не в заповіднику": НАТО зможе розмістити війська у Фінляндії, — начальник оборони
За словами генерала Тімо Ківінена, командування не повинно вселяти людям хибне почуття безпеки. За його словами, введення військ союзних країн може стати превентивним заходом у разі військової загрози.
Командувач сил оборони Фінляндії генерал Тімо Ківінен заявив, що НАТО зможе розмістити тут військовий контингент після того, як країна стане членом Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу MTV3 28 січня, повідомляє Euractiv.
За його словами, введення союзних військ можливе, якщо зовнішня військова загроза вимагатиме превентивних дій.
"Якщо з цієї точки зору буде виправдано наявність військ із союзних країн у Фінляндії, то будуть вжиті заходи", — наголосив він.
Водночас остаточне рішення ухвалюватиметься на найвищому політичному рівні.
Як зазначає Ківінен, військове командування держави відповідає за захист території Фінляндії.
За словами генерала, не варто недооцінювати Російську Федерацію у військовому плані та вселяти населенню хибне почуття безпеки.
"Ми — так звана прифронтова країна, що означає, що ми ділимо кордон із Росією, яка веде агресивну війну. Ми не повинні думати, що живемо в заповіднику", — нагадав він.
Командувач силами оборони уточнив, що країна поки що не є членом військово-політичного блоку, а отже, не може почуватися в безпеці.
Ківінен відмовився коментувати питання щодо постачання танків Leopard в Україну. Водночас він підтвердив, що найближчим часом командування оголосить про закупівлю передових зенітно-ракетних комплексів для власного військового арсеналу.
Нагадаємо, у червні минулого року Тімо Ківінен наголошував, що Фінляндія готова до нападу Росії, а місцеві жителі рішуче налаштовані, щоб дати відсіч ворогові.
24 січня цього року МЗС Фінляндії допустило вступ країни до НАТО без Швеції, яка виявилася втягнутою в черговий міжнародний конфлікт із турецькою стороною.