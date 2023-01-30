"Мы живем не в заповеднике": НАТО сможет разместить войска в Финляндии, — начальник обороны

По словам генерала Тимо Кивинена, командование не должно внушать людям ложное чувство безопасности. По его словам, ввод войск союзных стран может стать превентивной мерой в случае военной угрозы.

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Командующий силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что НАТО сможет разместить здесь военный контингент после того, как страна станет членом Альянса. Об этом он сказал в интервью телеканалу MTV3 28 января, передает Euractiv.

По его словам, ввод союзных войск возможен, если внешняя военная угроза потребует превентивных действий.

"Если с этой точки зрения будет оправдано наличие войск из союзных стран в Финляндии, то будут приняты меры", — подчеркнул он.

При этом окончательное решение будет приниматься на высшем политическом уровне.

Как отмечает Кивинен, военное командование государства несет ответственность за защиту территории Финляндии.

По словам генерала, не стоит недооценивать Российскую Федерацию в военном отношении и внушать населению ложное чувство безопасности.

"Мы — так называемая прифронтовая страна, что означает, что мы делим границу с Россией, которая ведет агрессивную войну. Мы не должны думать, что живем в заповеднике", — напомнил он.

Командующий силами обороны уточнил, что страна пока еще не является членом военно-политического блока, а значит не может чувствовать себя в безопасности.

Кивинен отказался комментировать вопрос о поставках танков Leopard в Украину. В то же время он подтвердил, что в ближайшее время командование объявит о закупке передовых зенитно-ракетных комплексов для собственного военного арсенала.

Напомним, в июне прошлого года Тимо Кивинен подчеркивал, что Финляндия готова к нападению России, а местные жители решительно настроены, чтобы дать отпор врагу.

24 января этого года МИД Финляндии допустил вступление страны в НАТО без Швеции, которая оказалась втянута в очередной международный конфликт с турецкой стороной.