Теракт у Пакистані: кількість загиблих зросла до 59, — ЗМІ (фото)

Журналісти пишуть, що мечеть, де стався вибух, часто відвідують поліцейські та чиновники, чиї офіси розташовані неподалік місця теракту.

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Кількість загиблих у теракті у мечеті в Пешаварі зросла до 59 осіб, поранення різного ступеня тяжкості отримали 157 людей. Про це пише Радіо Свобода.

Повідомляється, що більшість загиблих є співробітниками поліції та інших правоохоронних органів.

Видання пише, що терорист-смертник, який, можливо, працював не один, підірвав бомбу під час полуденної молитви. У цей час там знаходилася велика кількість правоохоронців та пакистанських військових.

[ + – ] Теракт у Пешварі Фото: Twitter

За словами журналістів, внаслідок вибуху одна зі стін мечеті повністю обвалилася. Тим, хто вижив, довелося вибиратися з-під завалів. Відповідальність за теракт на себе взяли терористи "Руху талібів Пакистану".

Як заявив прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, проти терористів вживуть "рішучих заходів".

Як сказано в матеріалі, мечеть, де стався вибух, часто відвідують поліцейські та чиновники, чиї офіси розташовані неподалік місця теракту.

[ + – ] Теракт у Пешварі Фото: Twitter

Нагадаємо, що раніше Фокус повідомляв про 17 загиблих внаслідок теракту.

Після приходу влади Талібану в Афганістані 2021 року ситуація на кордоні з Пакистаном суттєво загострилася. Країни сперечаються за так звану лінію Дюранда — нерозмічений 2640-кілометровий кордон між двома державами, що відокремлює афганських пуштунів від їхніх пакистанських.

Судячи з усього, влада Пакистану не бажає йти на загострення, оскільки з ініціативи Кандагара в грудні минулого року на переговори з талібами вирушила делегація з 16 осіб, яка складається з релігійних діячів.