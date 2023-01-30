Теракт в Пакистане: количество погибших выросло до 59, — СМИ (фото)

Журналисты пишут, что мечеть, где произошел взрыв, часто посещают полицейские и чиновники, чьи офисы расположены неподалеку от места теракта

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Количество погибших в теракте в мечети в Пешаваре выросло до 59 человек, ранения различной степени тяжести получили 157 человек. Об этом пишет Радио Свобода.

Сообщается, что большинство погибших являются сотрудниками полиции и других правоохранительных органов.

Издание пишет, что террорист-смертник, который, возможно, работал не один, взорвал бомбу во время полуденной молитвы. В это время там находилось большое количество правоохранителей и пакистанских военных.

[ + – ] Теракт в Пешваре Фото: Twitter

По словам журналистов, в результате взрыва одна из стен мечети полностью обрушилась. Выжившим пришлось выбираться из-под завалов. Ответственность за теракт на себя взяли террористы "Движения талибов Пакистана".

Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, против террористов примут "решительные меры".

Как сказано в материале, мечеть, где произошел взрыв, часто посещают полицейские и чиновники, чьи офисы расположены неподалеку от места теракта

[ + – ] Теракт в Пешваре Фото: Twitter

Напомним, что ранее Фокус сообщал о 17 погибших в результате теракта.

После прихода власти Талибана в Афганистане в 2021 году ситуация на границе с Пакистаном существенно обострилась. Страны спорят за так называемую линию Дюранда — неразмеченную 2640-километровую границу между двумя государствами, отделяющая афганских пуштунов от их пакистанских.

Судя по всему власти Пакистана не желают идти на обострение, так как по инициативе Кандагара в декабре прошлого года на переговоры с талибами отправилась делегация из 16 человек, состоящая из религиозных деятелей.