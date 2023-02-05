Привозять своїх лікарів і грабують українців: Генштаб розповів, що відбувається в окупації

У Херсонській області військовослужбовці ЗС РФ забирають у мирних жителів човни й інші засоби для переміщення по воді. Командування ЗСУ також поінформовано про перегрупування військ противника на деяких напрямках.

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У Генштабі ЗСУ розповіли про те, що відбувається на передовій і на тимчасово окупованих територіях України на триста сорок сьому добу війни з Росією.

Противник продовжує проводити перегрупування військ на окремих напрямках. ЗС РФ намагається наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також російські військові продовжують обстрілювати українські міста: у Харкові внаслідок обстрілу було зруйновано п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, п'ятеро мирних жителів отримали поранення.

У місті Дружківка Донецької області було пошкоджено чотири багатоповерхові будівлі та дитячий садок, четверо людей постраждали. Також поранені, загиблі та руйнування є внаслідок обстрілу Херсона та Херсонської області.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, забираючи у цивільних човни й інші плавзасоби для пересування по воді.

А з Росії на територію України продовжують привозити медичний персонал через масштабні втрати серед особового складу. У Покровському Луганській області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуть польовий шпиталь з російським медичним персоналом і хірургами.

У місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян з їхніх будинків, заселяючи замість місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють у складі ворожих так званих правоохоронних органів. Людей буквально виганяють надвір.

Окремо у Генштабі ЗСУ наголошують, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають вчитися експлуатувати танки "Леопард".

Нагадаємо, раніше колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін закликав провести нову мобілізацію в Росії, бо інакше, на його думку, "розгромити Україну" не вийде.