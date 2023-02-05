Привозят своих врачей и грабят украинцев: Генштаб рассказал, что происходит в оккупации

В Херсонской области военнослужащие ВС РФ отбирают у мирных жителей лодки и прочие средства для перемещения по воде. Командование ВСУ также проинформировано перегруппировке войск противника на некоторых направлениях.

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В Генштабе ВСУ рассказали о том, что происходит на передовой и на временно оккупированных территориях Украины на триста сорок седьмые сутки войны с Россией.

Противник продолжает проводить перегруппировку войск на отдельных направлениях. ВС РФ пытается наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также российские военные продолжают обстреливать украинские города: в Харькове в результате обстрела было разрушено пятиэтажное здание высшего учебного заведения, пятеро мирных жителей получили ранения.

В городе Дружковка Донецкой области были повреждены четыре многоэтажных здания и детский сад, четыре человека пострадали. Также раненые, погибшие и разрушения есть в результате обстрела Херсона и Херсонской области.

В Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области, отбирая у гражданских лодки и прочие плавсредства для передвижения по воде.

А из России на территорию Украины продолжают привозить медицинский персонал из-за масштабных потерь среди личного состава. В Покровском Луганской области, на территории местной амбулатории, развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из их домов, заселяя взамен местных коллаборантов, поддерживающих российские оккупационные власти и работающих в составе враждебных так называемых правоохранительных органов. Людей буквально выгоняют на улицу.

Отдельно в Генштабе ВСУ отмечают, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают учиться эксплуатировать танки "Леопард".

Напомним, ранее бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин призвал провести новую мобилизацию в России, потому что иначе, по его мнению "разгромить Украину" не получится.