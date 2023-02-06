У Росії група мобілізованих втекла з потяга з-під Воронежа на таксі до Москви, — росЗМІ

З потяга, який зупинився у Воронезькій області, зійшли 15 мобілізованих. Шістьом вдалося втекти – вони вирушили у бік Москви, скориставшись послугами таксі.

Related video

У Росії група чоловіків, яких призвали до ЗС РФ в межах так званої "часткової" мобілізації, не доїхала до місця призначення. Вони зійшли з потяга на одній зі станцій в Воронезькій області й дременули до Москви. Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Зазначається, що з потяга, який зупинився у Воронезькій області, зійшли 15 мобілізованих. Більшу частину з них повернули. Шістьом вдалося втекти – вони вирушили у бік Москви, скориставшись послугами таксі.

Зазначається, що чоловіки були без зброї, тож особливих заходів щодо посилення роботи правоохоронних органів у Воронезькій області не вживається, а от у столиці РФ та Підмосков'ї посилено наряди ДПС, а до відділень поліції відправили орієнтування на шістьох військовослужбовців, які втекли.

Раніше Фокус повідомляв, що у Росії відмовилися публікувати списки загиблих мобілізованих росіян, ліквідованих під час успішної спецоперації Сил оборони України у Макіївці в новорічну ніч. Військовий комісар Самарської області 9 січня заявив, що такою інформацією можуть скористатися іноземні спецслужби.

Ексватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін 25 січня заявив, що без нової хвилі мобілізації "розгромити Україну ми не зможемо". При цьому, за його словами, потрібна мобілізація не лише людей, а й тилу.