В России группа мобилизованных сбежала из поезда из-под Воронежа на такси в Москву, — росСМИ

С поезда, остановившегося в Воронежской области, сошли 15 мобилизованных. Шестерым удалось скрыться – они отправились в сторону Москвы, воспользовавшись услугами такси.

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В России группа мужчин, которых призвали в ВС РФ в рамках так называемой "частичной" мобилизации, не доехала до места назначения. Они сошли с поезда на одной из станций в Воронежской области и двинулись в Москву. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что с остановившегося в Воронежской области поезда сошли 15 мобилизованных. Большую часть из них вернули. Шестерым удалось скрыться – они отправились в сторону Москвы, воспользовавшись услугами такси.

Отмечается, что мужчины были без оружия, поэтому особых мер по усилению работы правоохранительных органов в Воронежской области не принимается, а вот в столице РФ и Подмосковье усилены наряды ГНС, а в отделения полиции отправили ориентировку на шестерых сбежавших военнослужащих.

Ранее Фокус сообщал, что в России отказались публиковать списки погибших мобилизованных россиян, ликвидированных в ходе успешной спецоперации Сил обороны Украины в Макеевке в новогоднюю ночь. Военный комиссар Самарской области 9 января заявил, что такой информацией могут воспользоваться иностранные спецслужбы.

Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 25 января заявил, что без новой волны мобилизации "разгромить Украину мы не сможем". При этом, по его словам, необходима мобилизация не только людей, но и тыла.