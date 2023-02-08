"Обидві сторони відправляють ДРГ": у розвідці Британії розповіли про ситуацію на островах Херсона

У Міноборони Британії заявляють, що ЗС РФ майже напевно використовують невеликі човни для присутності на островах у дельті Дніпра. Також ЗСУ відправляють невеликі групи на Кінбурнську косу.

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Після виходу ЗС РФ із Херсона у листопаді 2022 року російські війська намагаються вести комплекс робіт у дельті Дніпра. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки 8 лютого.

У Херсонській області між лівим берегом деокупованої частини регіону та правим окупованим берегом є низка невеликих островів, які становлять дельту Дніпра. У британській розвідці пишуть, що ЗС РФ "майже точно" використовували невеликі човни для присутності на ключових островах.

Для нейтралізації ворога українські військові кілька разів успішно били із далекобійної артилерії. Також ймовірно, що обидві сторони війни розміщували невеликі підрозділи на Кінбурнській косі, що впливає на Дніпровську затоку.

[ + – ] Звіт британської розвідки 8 лютого

Також у розвідці припускають, що як ЗСУ, так і ЗС РФ прагнуть зберегти свою присутність у цих районах. Обом сторонам важливо контролювати морський доступ до стратегічно важливого Дніпра, щоб, зокрема, попереджати про будь-які спроби противника розпочати великий наступ через річку. Разом з тим, розвідка Великобританії зазначає, що вкрай малоймовірно, що РФ піде на форсування Дніпра — це буде надзвичайно складно і дорого.

Нагадаємо, 11 січня в Силах оборони Таричного спрямування заявили, що окреме звільнення Кінбурнської коси недоцільне.

10 січня у ЗСУ заявили, що артилерія вразила російський катер у районі острова Білогрудий Херсонської області.