"Обе стороны отправляют ДРГ": в разведке Британии рассказали ситуацию на островах Херсона

В Минобороны Британии заявляют, что ВС РФ почти наверняка использует малые лодки для присутствия на островах в дельте Днепра. Также ВСУ отправляют небольшие группы на Кинбурнскую косу.

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После ухода ВС РФ из Херсона в ноябре 2022 года российские войска пытаются вести комплекс работ в дельте Днепра. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки 8 февраля.

В Херсонской области между левым берегом деоккупированной части региона и правым оккупированным берегом есть ряд небольших островов, которые составляют дельту Днепра. В британской разведке пишут, что ВС РФ "почти наверняка" использовали небольшие лодки для присутствия на ключевых островах.

Для нейтрализации врага украинские военные несколько раз успешно била дальнобойной артиллерией для нейтрализации российских аванпостов. Также вероятно, что обе стороны войны размещали небольшие подразделения на Кинбурнской косе, которая влияет на Днепровский залив.

[ + – ] Отчет британской разведки 8 февраля

Также в разведке предполагают, что как ВСУ, так и ВС РФ стремятся сохранить свое присутствие в этих районах. Обеим сторонам важно контролировать морской доступ к стратегически важному Днепру, чтобы, в том числе предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку. Вместе с тем разведка Великобритании отмечает, что крайне маловероятно, что РФ пойдет на форсирование Днепра — это будет чрезвычайно сложно и дорого.

Напомним, 11 января в Силах обороны Тарического направления заявили, что отдельное освобождение Кинбурнской косы нецелесообразно.

10 января в ВСУ заявили, что артиллерия поразила российский катер в районе острова Белогрудый Херсонской области.