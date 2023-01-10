Поражение российского судна: в командовании ВСУ раскрыли подробности

Украинским артиллеристам удалось поразить российский катер в районе острова Белогрудый Херсонской области.

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Силы обороны Украины поразили российский катер в районе острова Белогрудый. Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин в комментарии для "Украинской правды".

По словам Ерина, поразить российское судно удалось на Таврийском направлении.

"Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение совершено артиллерийскими средствами", — заявил полковник.

[ + – ] Поразили российский катер в районе острова Белогрудый

Добавим, 10 января в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили об уничтожении российского судна. Суммарные потери Черноморского флота РФ с 24 февраля 2022 года составили 17 кораблей и катеров. В Генеральном штабе обещали опубликовать более подробные данные после уточнения данных.

Напомним, 9 января в ГУР Минобороны заявили, что единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии. Его корпус прогнил, поэтому он может затонуть, если его попробуют вывести на воду.

7 декабря командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что США передадут Украине боевые катера для усиления речной флотилии. Небольшие судна нужны для операций в приграничных районах.