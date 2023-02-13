"Втрачають" командирів під час атак: окупанти вигадали лайфхак, як не йти в наступ

Командири середньої ланки російських окупантів просто "губляться" під час атаки, а втрати списуються на ЗСУ, розповідають в російських пабліках.

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Російські окупанти вигадали новий спосіб, як не йти в атаку на позиції ЗСУ і вижити. Вони почали просто влаштовувати "нещасні випадки" своїм командирам. Про це повідомляють у телеграм-каналі Grey Zone, який пов'язують з ПВК "Вагнер".

"Я вам без жартів і перебільшення говорю: кількох командирів середньої ланки в зоні бойових дій в Україні просто "втрачали в атаці" (розумійте як хочете) під виглядом нещасного випадку чи дій противника. І лише завдяки цьому бійці не йшли й не виконували чергове, як це називається, "одноразове завдання", — розповів випадки з життя один з адмінів телеграм-каналу.

Раніше Фокус повідомляв, що пов'язаний з ПВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone 13 лютого показав кадри ймовірної страти "вагнерівця", який, як заявляється, нібито втік з поля боя й оселився в Дніпрі. Чоловік на відео — 45-річний уродженець Криму Дмитро Якущенко. Термін у 19 років він міг отримати за розбій та вбивство.

Також у соцмережах розповідали повідомлялося, що в районі Вугледара на Донеччині російські окупанти безглуздо втратили колону бронетехніки, заїхавши на мінне поле. Перша машина підірвалася на міні й не змусила окупантів думати, тож вже за кілька секунд вони залишилися і без бронетранспорту, і без екіпажів.

Раніше окупанти опублікували відео, в якому скаржилися, що на Донеччині російські вояки вже понад пів року не можуть взяти висоту, яку тримають ЗСУ. В тій місцині окупанти вже втратили 2 батальйони.