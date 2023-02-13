"Теряют" командиров во время атак: оккупанты придумали лайфхак, как не идти в наступление

Командиры среднего звена российских оккупантов просто "теряются" во время атаки, а потери списываются на ВСУ, рассказывают в российских пабликах.

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Российские оккупанты придумали новый способ, как не идти в атаку на позиции ВСУ и выжить. Они стали просто устраивать "несчастные случаи" своим командирам. Об этом сообщают в телеграмм-канале Grey Zone, который связывают с ЧПК "Вагнер".

"Я вам без шуток и преувеличения говорю: нескольких командиров среднего звена в зоне боевых действий в Украине просто "терялись в атаке" (понимайте как хотите) под видом несчастного случая или действий противника. И только благодаря этому бойцы не шли и не выполняли очередную, как это называется, "одноразовую задачу", — рассказал случаи из жизни один из админов телеграмм-канала.

Ранее Фокус сообщал, что связанный с ПВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone 13 февраля показал кадры вероятной казни "вагнеровца", который, как заявляется, сбежал с поля боя и поселился в Днепре. Мужчина на видео — 45-летний уроженец Крыма Дмитрий Якущенко. Срок в 19 лет он мог получить за разбой и убийство.

Также в соцсетях сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области российские оккупанты бессмысленно потеряли колонну бронетехники, заехав на минное поле. Первая машина взорвалась на мине и не заставила оккупантов думать, поэтому уже через несколько секунд они остались и без бронетранспорта, и без экипажей.

Ранее оккупанты опубликовали видео, в котором жаловались, что в Донецкой области российские вояки уже более полугода не могут взять высоту, которую держат ВСУ. В том месте оккупанты уже потеряли 2 батальона.