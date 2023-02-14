НАТО готує план, який не виключає одночасне втручання у кілька конфліктів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у засекреченому керівництві буде заплановано способи одночасної участі НАТО в конфлікті високої інтенсивності за Статтею 5, де союзникам доведеться захищати один одного, і поза його зоною.

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Міністри оборони країн НАТО на зустрічі в Брюсселі 14 лютого мають намір підписати нове політичне керівництво, в якому будуть викладені інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до потенційних військових конфліктів у майбутньому. Новий документ не виключає втручання Альянсу в конфлікти, що виходять за межі, передбачені п'ятою статтею — положення блоку про взаємну оборону. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією журналістів, у засекреченому керівництві будуть заплановані способи одночасної участі НАТО у конфлікті високої інтенсивності за Статтею 5, де союзникам доведеться захищати один одного, і поза його зоною.

Союзникам НАТО буде запропоновано перенести вкладення коштів у потенціал, необхідний для колективної оборони. Наприклад, на важче озброєння, а також на повітряну та протиракетну оборону.

У виданні пишуть, що вже цього літа держави Альянсу можуть домовитися про те, щоб витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Однак зараз не всі країни готові до цього. Багато держав, включаючи Італію, Німеччину, Люксембург досі намагаються утримати старі правила, в яких передбачено "перехід до орієнтиру в 2%".

У той час як союзники загалом згодні з тим, що їм потрібно витрачати більше, одне з основних невирішених питань полягатиме в тому, як швидко вони мають це зробити.

Нагадаємо, 13 лютого заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що РФ не має бажання воювати з Альянсом тому, що вона програє за всіма параметрами. Проте країнам потрібно діяти обережно, щоб уникнути прямої конфронтації чи ескалації.

Раніше, 5 лютого, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європа не відправлятиме свою армію на війну в Україні. Союзники сконцентруються на подальшому наданні допомоги всіма доступними коштами.