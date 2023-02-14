НАТО готовит план, не исключающий одновременное вмешательство в несколько конфликтов, — СМИ

По информации журналистов, в засекреченном руководстве будут запланированы способы одновременного участия НАТО в конфликте высокой интенсивности по Статье 5, где союзникам придется защищать друг друга, и вне его зоны.

Related video

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе 14 февраля намерены подписать новое политическое руководство, в котором будут изложены инвестиционные требования к союзникам для подготовки в потенциальным военным конфликтам в будущем. Новый документ не исключает вмешательство Альянса в конфликты, выходящие за рамки, предусмотренной 5 статьей — положение блока о взаимной обороне. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации журналистов, в засекреченном руководстве будут запланированы способы одновременного участия НАТО в конфликте высокой интенсивности по Статье 5, где союзникам придется защищать друг друга, и вне его зоны.

Союзникам НАТО будет предложено перенести вложение средств в потенциал, который необходимый для коллективной обороны. Например, на более тяжелое вооружение, а также на воздушную и противоракетную оборону.

В издании пишут, что уже этим летом государства Альянса могут договориться о том, чтобы тратить на оборону не менее 2% от ВВП. Однако сейчас не все страны готовы к такому. Многие государства, включая Италию, Германию, Люксембург все еще пытаются удержать старые правила, в которых предусмотрен "переход к ориентиру в 2%".

В то время как союзники в целом согласны с тем, что им нужно тратить больше, один из основных нерешенных вопросов будет заключаться в том, как быстро они должны это сделать.

Напомним, 13 февраля заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что у РФ нет желания воевать с Альянсом, потому что она проигрывает по всем параметрам. Однако странам нужно действовать осторожно во избежание прямой конфронтации или эскалации.

Ранее, 5 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет отправлять свою армию на войну в Украине. Союзники сконцентрируются на дальнейшем предоставлении помощи всеми доступными средствами.