Европа не будет отправлять свои войска в Украину, — Боррель

Союзники, по словам главы дипломатии ЕС, не планируют становиться участниками конфликта, поэтому сконцентрируются на дальнейшем предоставлении помощи всеми доступными средствами.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью El Pais, что вопрос отправки войск Европейского Союза в Украину никогда не был на повестке дня.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности уверяет, что помощь Киеву не имеет "срока годности" и что Европа заинтересована в том, чтобы президент РФ Владимир Путин не отнял суверенитет у Украины.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска – но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", – сказал Боррель.

Политик заверил, что европейские партнеры будут продолжать помогать Украине так долго, как это нужно, и всеми необходимыми средствами.

Также дипломат обратил внимание на то, что европейские военные берут участие в миссиях подготовки бойцов ВСУ, в частности, украинских экипажей западных танков.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", – отметил Боррель.

Напомним, 22 января Жозеп Боррель заявил, что решение о поставках западных танков в Украину затягивается главным образом из-за Германии.

Также Фокус писал, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB.