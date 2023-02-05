Європа не відправить свої війська в Україну, — Боррель

Союзники, за словами голови дипломатії ЄС, не планують ставати учасниками конфлікту, тож сконцентруються на подальшому наданні допомоги всіма доступними засобами.

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю El Pais, що питання відправлення військ Європейського Союзу в Україну ніколи не було на порядку денному.

Крім того, верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки запевняє, що допомога Києву не має "терміну придатності" і що Європа зацікавлена в тому, щоб президент РФ Володимир Путін не забрав суверенітет в України.

"Ми б вступили у війну, якби ввели війська — але це точно не стоїть на порядку денному й ніколи не стояло", — сказав Боррель.

Політик запевнив, що європейські партнери продовжуватимуть допомагати Україні так довго, скільки це потрібно, та всіма необхідними засобами.

Також дипломат звернув увагу на те, що європейські військові беруть участь у місіях підготовки бійців ЗСУ, зокрема українських екіпажів західних танків.

"Для танків необхідно мати навчені екіпажі. Їхня підготовка вже почалася навіть у межах військової місії Євросоюзу в тренувальних таборах Польщі й інших у Німеччині. Це не схоже на навчання водінню машини, це потребує тижнів дуже спеціалізованого навчання", – зазначив Боррель.

Нагадаємо, 22 січня Жозеп Боррель заявив, що рішення про постачання західних танків в Україну затягується переважно через Німеччину.

Також Фокус писав, що у Пентагоні підтвердили передавання Україні далекобійних бомб GLSDB.