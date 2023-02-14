Україна отримає 100 млрд євро допомоги від союзників у 2023 році, — міністр оборони Естонії

Очільник естонського Міноборони пообіцяв закликати колег на зустрічі у Брюсселі збільшити військову допомогу Україні.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі сьогодні, 14 лютого, заявив, що західні союзники України 2023 року планують надати Україні 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми намагаємось допомогти Україні, виділивши спільно приблизно 100 мільярдів євро цього року. Це має бути нашою метою, бо зараз це число менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п’ята нашого ВВП, бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро (військової допомоги), що становить 1,1% нашого ВВП", – сказав Ханно Певкур.

Він додав, що якщо взяти всі країни Контактної групи з питань оборони України, то їхній спільний ВВП складе близько 50 трильйонів, тому припустив, що можна взяти для допомоги Україні й 1% від усієї цієї суми, що складе 500 мільярдів, тому пообіцяв закликати колег на зустрічі збільшити військову допомогу Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ не має бажання воювати з країнами НАТО, бо програє. Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоані на Мюнхенській конференції з безпеки в Берліні.

Також західні видання наприкінці січня повідомляли, що російський мільярдер Роман Абрамович має намір передати до фонду для України 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі".