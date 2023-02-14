Украина получит 100 млрд евро помощи от союзников в 2023 году, — министр обороны Эстонии

Глава эстонского Минобороны пообещал призвать коллег на встрече в Брюсселе увеличить военную помощь Украине.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе сегодня, 14 февраля, заявил, что западные союзники Украины в 2023 году планируют предоставить Украине 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы пытаемся помочь Украине, выделив совместно примерно 100 миллиардов евро в этом году. Это должно быть нашей целью, потому что сейчас это число меньше. Но если брать долю Эстонии, то это лишь одна пятая нашего ВВП, потому что Эстония уже предоставила примерно 400 миллионов евро (военной помощи), что составляет 1,1% нашего ВВП", – сказал Ханно Певкур.

Он добавил, что если взять все страны Контактной группы по обороне Украины, то их общий ВВП составит около 50 триллионов, поэтому предположил, что можно взять для помощи Украине и 1% от всей этой суммы, которая составит 500 миллиардов, поэтому пообещал призвать коллег на встрече увеличить военную помощь Украине.

Ранее Фокус сообщал, что у РФ нет желания воевать со странами НАТО, потому что проиграет. Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоани на Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине.

Также западные издания в конце января сообщали, что российский миллиардер Роман Абрамович намерен передать в фонд для Украины 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, полученных от продаж футбольного клуба "Челси".