Ротація ППО в країнах НАТО: Іспанія розгорне в Естонії систему NASAMS

Мадрид готовий передати свою систему протиповітряної оборони терміном на чотири місяці. Міністр оборони Естонії сподівається, що слідом за Іспанією інші країни НАТО також ділитимуться своїми ППО.

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У квітні Іспанія передасть в Естонію систему протиповітряної оборони NASAMS на чотири місяці. Це дозволить зміцнити східний фланг НАТО. Про це 14 лютого повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.

Як уточнюється, про таке рішення домовилися міністр оборони Естонії Ханно Певкур та його колега з Іспанії Маргарита Роблес у межах зустрічі глав оборонних відомств країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі.

"За останній рік східне крило НАТО значно наростило міць, і я радий, що, з огляду на необхідність заповнити критичну прогалину в можливостях естонської протиповітряної оборони середнього радіусу дії, ми досягли угоди з Іспанією про направлення системи ППО середньої дальності NASAMS в Естонію на чотири місяці, починаючи з квітня цього року", — наголосив глава оборонного відомства Естонії.

[ + – ] Міністр оборони Естонії Ханно Певкур та міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на зустрічі у Брюсселі

Певкур, зокрема, сподівається, що слідом за Іспанією підуть і інші країни НАТО, які в порядку ротації ділитимуться своїми системами, поки в Естонії не з'явиться власна ППО.

"Ми разом з Латвією і Литвою внесли в НАТО пропозицію про створення ротаційної моделі протиповітряної оборони, що діє за аналогією з місією НАТО щодо забезпечення повітряної безпеки в країнах Балтії", — розповів він.

За словами Певкура, завдяки дислокації NASAMS в Естонії Таллінн зможе проаналізувати тактичні особливості ЗРК середньої дальності.

Головною метою розгортання системи NASAMS в Естонії є захист авіабази Емарі як стратегічного об'єкта.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії на зустрічі у Брюсселі 14 лютого також заявив, що західні союзники у 2023 році планують надати Україні 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги.

Наприкінці січня стало відомо, що Естонія може перекрити Фінську затоку для російських суднів. Це може статися, якщо Таллін введе в акваторії так звану прилеглу зону.