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Военный Фокус

Ротация ПВО в странах НАТО: Испания развернет в Эстонии систему NASAMS

Система ПВО NASAMS, эстония, испания
Иллюстративное фото. Система ПВО NASAMS

Мадрид готов передать свою систему противовоздушной обороны сроком на четыре месяца. Министр обороны Эстонии надеется, что вслед за Испанией другие страны НАТО также будут делиться своими ПВО.

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В апреле Испания передаст в Эстонию систему противовоздушной обороны NASAMS сроком на четыре месяца. Это позволит укрепить восточный фланг НАТО. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

Как уточняется, о таком решении договорились министр обороны Эстонии Ханно Певкур и его коллега из Испании Маргарита Роблес в рамках встречи глав оборонных ведомств стран-участниц Североатлантического Альянса в Брюсселе.

"За последний год восточное крыло НАТО значительно нарастило мощь, и я рад, что, учитывая необходимость восполнить критический пробел в возможностях эстонской противовоздушной обороны среднего радиуса действия, мы достигли соглашения с Испанией о направлении в систему ПВО средней дальности NASAMS в Эстонию на четыре месяца, начиная с апреля этого года", — подчеркнул глава оборонного ведомства Эстонии.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Испании Маргарита Роблес на встрече в Брюсселе

Певкур, в частности, надеется, что вслед за Испанией последуют и другие страны НАТО, которые в порядке ротации будут делиться своими системами, пока у Эстонии не появится собственная ПВО.

"Мы вместе с Латвией и Литвой внесли в НАТО предложение о создании ротационной модели противовоздушной обороны, действующей по аналогии с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии", — рассказал он.

По словам Певкура, благодаря дислокации NASAMS в Эстонии Таллин сможет проанализировать тактические особенности ЗРК средней дальности.

Главной целью развертывания системы NASAMS в Эстонии является защита авиабазы ​​Эмари как стратегического объекта.

Напомним, министр обороны Эстонии на встрече в Брюсселе 14 февраля также заявил, что западные союзники в 2023 году планируют предоставить Украине 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи.

В конце января стало известно, что Эстония может перекрыть Финский залив для российских судов. Это может произойти, если Таллин введет в акватории так называемую прилежащую зону.