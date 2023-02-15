Ротация ПВО в странах НАТО: Испания развернет в Эстонии систему NASAMS

Мадрид готов передать свою систему противовоздушной обороны сроком на четыре месяца. Министр обороны Эстонии надеется, что вслед за Испанией другие страны НАТО также будут делиться своими ПВО.

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В апреле Испания передаст в Эстонию систему противовоздушной обороны NASAMS сроком на четыре месяца. Это позволит укрепить восточный фланг НАТО. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

Как уточняется, о таком решении договорились министр обороны Эстонии Ханно Певкур и его коллега из Испании Маргарита Роблес в рамках встречи глав оборонных ведомств стран-участниц Североатлантического Альянса в Брюсселе.

"За последний год восточное крыло НАТО значительно нарастило мощь, и я рад, что, учитывая необходимость восполнить критический пробел в возможностях эстонской противовоздушной обороны среднего радиуса действия, мы достигли соглашения с Испанией о направлении в систему ПВО средней дальности NASAMS в Эстонию на четыре месяца, начиная с апреля этого года", — подчеркнул глава оборонного ведомства Эстонии.

[ + – ] Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Испании Маргарита Роблес на встрече в Брюсселе

Певкур, в частности, надеется, что вслед за Испанией последуют и другие страны НАТО, которые в порядке ротации будут делиться своими системами, пока у Эстонии не появится собственная ПВО.

"Мы вместе с Латвией и Литвой внесли в НАТО предложение о создании ротационной модели противовоздушной обороны, действующей по аналогии с миссией НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии", — рассказал он.

По словам Певкура, благодаря дислокации NASAMS в Эстонии Таллин сможет проанализировать тактические особенности ЗРК средней дальности.

Главной целью развертывания системы NASAMS в Эстонии является защита авиабазы ​​Эмари как стратегического объекта.

Напомним, министр обороны Эстонии на встрече в Брюсселе 14 февраля также заявил, что западные союзники в 2023 году планируют предоставить Украине 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи.

В конце января стало известно, что Эстония может перекрыть Финский залив для российских судов. Это может произойти, если Таллин введет в акватории так называемую прилежащую зону.