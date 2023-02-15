Російські воєнкори видали роботу українських операторів ССО за якутського снайпера (відео)

Українська снайперська пара ліквідувала 4 окупантів, але пропагандисти видали відеоролик за роботу снайпера по "іноземних найманцях".

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24 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео, як працює українська снайперська пара з російських окупантів.

На кадрах показано, як снайперська пара знищила російських солдатів, які висунулися на одному з напрямків для спостереження. За радіоперехопленням стало зрозуміло, що ворог знав про можливу роботу українських снайперів, проте фраза "попереджений, отже, озброєний" не спрацювала, зазначили в пресслужбі.

[ + – ] Публікація ССО вийшла 24 січня

Українські снайпери змогли знищити двох окупантів, їм на допомогу прийшло ще двоє бійців, і їх також ліквідували.

15 лютого в пропагандистському телеграм-каналі Colonelcassad опублікували це відео. Вони видали ролик українських операторів за власний. Водночас також згадали, що про пересування "іноземних найманців" вони дізналися з радіоперехоплення.

"Якутський снайпер одним пострілом ліквідував двох іноземних найманців", — зазначили у публікації.

[ + – ] Скриншот публікації з російського телеграм-каналу

Водночас варто зазначити, що зараз піст видалили, проте збереглися скриншоти. Додамо, що це вже не вперше, коли ЗС РФ видають українські відеоролики за свої.

Нагадаємо, 20 січня Сили спецоперацій показали ліквідацію в окупованій Кирилівці групу солдатів ЗС РФ.

13 січня в ССО опублікували штурм позицій російських військ від першої особи українського оператора.