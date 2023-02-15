Российские военкоры выдали работу украинских операторов ССО за якутского снайпера (видео)

Украинская снайперская пара ликвидировала 4 оккупантов, но пропагандисты выдали видеоролик за работу снайпера по "иностранным наемникам".

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24 января Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео, как работает украинская снайперская пара по российским оккупантам.

На кадрах показано как снайперская пара уничтожила российских солдат, которые выдвинулись на одном из направлений для наблюдения. По радиоперехвату стало понятно, что враг знал о возможной работе украинских снайперов, однако фраза "предупрежден, значит вооружен" не сработала, отметили в пресс-службе.

[ + – ] Публикация ССО вышла 24 января

Украинские снайпера смогли уничтожить двух оккупантов, им на помощь пришло еще двое бойцов, и они также были ликвидированы.

15 февраля в пропагандистском телеграм-канале Colonelcassad опубликовали это же видео. Они выдали ролик украинских операторов за свой. При этом также упомянули, что о передвижении "иностранных наемников" они узнали по радиоперехвату.

"Якутский снайпер одним выстрелом ликвидировал двух иностранных наемников", — указали в публикации.

[ + – ] Скриншот публикации с российского телеграм-канала

При этом стоит отметить, что сейчас пост удалили, однако сохранились скриншоты. Добавим, что это уже не первый раз, когда ВС РФ выдают украинские видеоролики за свои.

Напомним, 20 января Силы спецопераций показали ликвидацию в оккупированной Кирилловке группу солдат ВС РФ.

13 января в ССО опубликовали штурм позиций российских войск от первого лица украинского оператора.