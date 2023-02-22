У ГУР Міноборони назвали три головні поразки України у війні з Росією

За словами Кирила Буданова, одна з головних поразок — це допущення тимчасової окупації ОРДЛО, а також Криму у 2014 році.

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Російсько-українська війна ознаменувалася не лише перемогами України, а й поразками. Начальник Головного управління Міноборони Кирило Буданов назвав три головні поразки на війні, на його думку.

На суб'єктивну думку Буданова, три головні поразки України за час війни з РФ це:

тимчасова поразка України в районі Сєвєродонецька;

прорив лінії оборони в районі Волновахи;

допущення тимчасової окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, а також Криму у 2014 році.

Водночас він також додав, що їх буде виправлено. На питання, що допомогло Україні вистояти, Буданов також виділив три причини.

"Якщо я скажу, що з нами Бог, ви приймете відповідь? Друга — ми захищаємо свою землю, це допомагає. На своєму полі грати легше. Третя причина — разом із нами бореться весь цивілізований світ, ми не одні", — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, 22 лютого в ГУР заявили, що активізація наступу ЗС РФ почалася ще на початку лютого — це і є той самий "великий наступ".

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