В ГУР Минобороны назвали три главные поражения Украины в войне с Россией

По словам Кирилла Буданова, одно из главных поражений — это допущение временной оккупации ОРДЛО, а также Крыма в 2014 году.

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Российско-украинская война ознаменовалась не только победами Украины, но и поражениями. Начальник Главного управления Минобороны Кирилл Буданов назвал три главных поражения на войне по его мнению.

По субъективному мнению Буданова, три главные поражения Украины за время войны с РФ это:

временное поражение Украины в районе Северодонецка;

прорыв линии оборона в районе Волновахи;

допущение временной оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма в 2014 году.

При этом он также добавил, что все они будут исправлены. На вопрос, что помогло Украине выстоять Буданов также выделил три причины.

"Если я скажу, что с нами Бог, вы примите ответ? Вторая — мы защищаем свою землю — это помогает. На своем поле играть легче. Третья причина — вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не одни", — отметил Кирилл Буданов.

Напомним, 22 февраля в ГУР заявили, что активизация наступления ВС РФ началась еще в начале февраля — это и есть то самое "большое наступление".

Фокус собрал 5 вариантов, как закончится российско-украинская война.