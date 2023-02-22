Активизация наступления ВС РФ по приказу Кремля началась еще в начале февраля, — ГУР

Владимир Путин пытается своими действиями сохранить себе жизнь и место в Кремле, как считает представитель украинской разведки Вадим Скибицкий. А после вывода войск из Херсона оккупантам понадобилось несколько месяцев на перегруппировку.

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Активизация российских оккупантов на территории Украины началась еще в начале февраля этого года, они пытаются воплотить задачи поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в комментарии агентству "Associated Press" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Сейчас Владимир Путин пытается сохранить режим Кремля, свою жизнь, власть, а также должности тех людей, которые его окружают и поставили все на войну против Украины.

В начале ноября прошлого года россиянам пришлось вывести свои войска из Херсона, и они начали перегруппировку, которая заняла несколько месяцев. Все те подразделения войск были переброшены на другие участки, и теперь как минимум с начала февраля оккупантами ведутся реальные наступательные действия на 4-5 направлениях.

"Ожидать можно всего, что угодно — и ракетных ударов, и других провокационных действий, однако украинские силы обороны к этому готовы. Очень многое будет зависеть от того, как пройдут следующие месяцы", — говорится в сообщении.

Главными целями РФ на сегодняшний день является Купянск в Харьковской области, а также Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар в Донецкой области. Успехи России незначительны, как отмечает представитель ГУР МО, и это говорит о том, что они истощены.

25 января представитель ГУР МО заявил, что на территории РФ для ВСУ существуют реальные цели. Вадим Скибицкий уточнил, что этим целями могут быть военные аэродромы по примеру "Энгельса", а также объекты базирования российских ракетных комплексов "Искандер" и С-400.

23 января Вадим Скибицкий заявлял, что президент России Владимир Путин все еще жив, поскольку проходит лечение у лучших западных врачей. Если бы главу Кремля, как считает замглавы ГУР Минобороны, лечили российские специалисты — он скончался бы раньше.