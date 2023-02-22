Активізація наступу ЗС РФ за наказом Кремля розпочалася ще на початку лютого, — ГУР

Володимир Путін намагається своїми діями зберегти собі життя та місце у Кремлі, як вважає представник української розвідки Вадим Скібіцький. А після виведення військ із Херсона окупантам знадобилося кілька місяців на перегрупування.

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Активізація російських окупантів на території України розпочалася ще на початку лютого цього року, вони намагаються втілити завдання, поставлені президентом РФ Володимиром Путіним. Про це у коментарі агентству "Associated Press" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Наразі Володимир Путін намагається зберегти режим Кремля, своє життя, владу, а також посади тих людей, які його оточують та поставили все на війну проти України.

На початку листопада минулого року росіянам довелося вивести свої війська з Херсона, і вони почали перегрупування, яке зайняло кілька місяців. Усі ті підрозділи військ було перекинуто інші ділянки, і тепер як мінімум з початку лютого окупантами ведуться реальні наступальні дії на 4-5 напрямах.

"Чекати можна на все, що завгодно — і ракетних ударів, і інших провокаційних дій, проте українські сили оборони до цього готові. Дуже багато залежатиме від того, як пройдуть наступні місяці", — йдеться у повідомленні.

Головними цілями РФ на сьогоднішній день є Куп'янськ у Харківській області, а також Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар у Донецькій області. Успіхи Росії незначні, як зазначає представник ГУР МО, і це говорить про те, що вони виснажені.

25 січня представник ГУР МО заявив, що на території РФ для ЗСУ існують реальні цілі. Вадим Скібіцький уточнив, що цими цілями можуть бути військові аеродроми за прикладом "Енгельса", а також об'єкти базування російських ракетних комплексів "Іскандер" та С-400.

23 січня Вадим Скібіцький заявляв, що президент Росії Володимир Путін все ще живий, оскільки відбувається лікування у найкращих західних лікарів. Якби голову Кремля, як вважає заступник голови ГУР Міноборони, лікували російські фахівці — він би помер раніше.