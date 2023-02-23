РФ перекинула в Україну застарілі БТР-50, розроблені 1952 року (фото)

Російські пропагандисти визнають, що й БТР-50 знімають зі зберігання, це означає дефіцит бронетехніки на складах, і навіть нездатність оборонного комплексу виробляти БТР-82 і БМП-3 у достатніх кількостях.

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На тимчасово окупованій частині України було помічено ешелон зі старими БТР-50 російських військ. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Война история оружие".

Пропагандисти опублікували фотографії ешелону, на яких можна розрізнити БТР-50, — це старі машини, розроблені на базі плавучого танка ПТ-76.

"Залишається сподіватися, що вони не стануть заміною звичайних БТР і МТ-ЛБ, а чимось іншим", — підписали фотографії автори публікації.

Також заявляється, що фото зняли в "зоні СВО". Ймовірно, склад уже йшов на тимчасово непідконтрольній частині України.

[ + – ] БТР-50 в ешелоні

У телеграм-каналі "Военный осведомитель" додають, що перекидання застарілих БТРів говорить про те, що російські заводи не справляються з виробництвом сучасніших БТР-82А та БМП-3. І якщо зі зберігання знімають БТР-50, це може означати про вичерпання запасів БМП-1 і МТ-ЛБ.

[ + – ] БТР-50 постачають через дефіцит бронетехніки

БТР-50П був розроблений у 1952 на базі плавучого танка ПТ-76. Він може вміщувати до 20 осіб. На озброєння радянської армії бронетранспортер надійшов 1954 року. Як зброю може встановлювати кулемет калібром 14,5 мм або 7,62 мм. Бронювання машини, залежно від частини корпусу, становить від 6 до 13 мм. Запас ходу машини складає близько 380 км.

[ + – ] Місце водія на БТР-50ПК

Нагадаємо, 27 грудня українські десантники розповіли про службу трофейного БТР-82. Машину вдалося відремонтувати, і тепер вона служить Січеславській бригаді.

9 грудня армія США отримала "фейкову" російську техніку у вигляді БТР-87 і ГАЗ "Тигр".