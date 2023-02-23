РФ перебросила в Украину устаревшие БТР-50, разработанные в 1952 году (фото)

Российские пропагандисты признают, что если БТР-50 снимают с хранения, то это означает дефицит бронетехники на складах, а также неспособность оборонного комплекса производить БТР-82 и БМП-3 в достаточных количествах.

Related video

На временно оккупированной части Украины был замечен эшелон со старыми БТР-50 российских войск. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Война история оружие".

Пропагандисты опубликовали фотографии эшелона, на которых можно различить БТР-50 — это старые машины разработанные на базе плавающего танка ПТ-76.

"Остается надеяться, что они не станут заменой обычных БТР и МТ-ЛБ, а чем-то другим", — подписали фотографии авторы публикации.

Также заявляется, что фото были сняты в "зоне СВО". Вероятно, состав шел уже на временно неподконтрольной части Украины.

[ + – ] БТР-50 в эшелоне

В телеграм-канале "Военный осведомитель" добавляют, что переброска устаревших БТРов говорит о том, что российские заводы не справляются с производством более современных БТР-82А и БМП-3. И если с хранения снимают БТР-50, это может означать об исчерпании запасов БМП-1 и МТ-ЛБ.

[ + – ] БТР-50 поставляют из-за дефицита бронетехники

БТР-50П был разработан в 1952 году на базе плавающего танка ПТ-76. Он может вмещать в себе до 20 человек. На вооружение советской армии бронетранспортер поступил в 1954 году. В качестве оружия может устанавливаться пулемет калибром 14,5 мм или же 7,62 мм. Бронирование машины, в зависимости от части корпуса, составляет от 6 до 13 мм. Запас хода машины составляет около 380 км.

[ + – ] Место водителя на БТР-50ПК

Напомним, 27 декабря украинские десантники рассказали о службе трофейного БТР-82. Машину удалось отремонтировать и теперь он служит Сичеславской бригаде.

9 декабря армия США получила "фейковую" российскую технику в виде БТР-87 и ГАЗ "Тигр".