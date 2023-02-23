Окупанти змушують мешканців Маріуполя за продукти зміцнювати російські позиції, — ЗСУ

Українське командування повідомляє, що місцеве населення через тяжку гуманітарну ситуацію в місті погоджується працювати на загарбників. У Мелітополі росіяни змушують школярів прийняти присягу "юнармійців".

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Російські війська змушують мешканців Маріуполя зміцнювати свої позиції на підступах до окупованого міста. За це людям видають продукти. Про це у четвер, 23 лютого, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Як уточнюється, через тяжку гуманітарну ситуацію місцеве населення погоджується працювати на загарбників. В обмін на це люди отримують лише продовольчі пайки.

"Оплату зазначеної трудової діяльності не визначено. Більшість людей отримують лише продовольчі набори", — пояснюють в українському Генштабі.

Водночас, в окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни на базі місцевої школи вирішили організувати урочисте посвячення дітей до "Юнармії" — псевдопатріотичного суспільного дитячого руху в Росії, створеного в січні 2016 року. Після вторгнення РФ в Україну організацію включили до списку санкцій усіх країн ЄС, а також України та Швейцарії за поширення російської пропаганди та оспівування військової агресії.

У Мелітополі дітей нібито добровільно залучають до участі у цьому російському русі.

На базі тієї ж школи окупанти мають намір створити так званий всеросійський корпус рятувальників.

Нагадаємо, вранці 23 лютого в окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що віддаленість міста від ударів ЗСУ вже не така, як раніше.