Оккупанты заставляют жителей Мариуполя за продукты укреплять российские позиции, — ВСУ

Украинское командование сообщает, что местное население из-за тяжелой гуманитарной ситуации в городе соглашается работать на захватчиков. В то же время, в Мелитополе россияне заставляют школьников принять присягу "юнармейцев".

Related video

Российские войска заставляют жителей Мариуполя укреплять свои позиции на подступах к оккупированному городу. За это людям выдают продукты. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Как уточняется, из-за тяжелой гуманитарной ситуации местное население соглашается работать на захватчиков. В обмен на это люди получают лишь продовольственные пайки.

"Оплата указанной трудовой деятельности не определена. Большинство людей получают только продовольственные наборы", — объясняют в украинском Генштабе.

В то же время, в оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне на базе местной школы решили организовать торжественное посвящение детей в "Юнармию" — псевдопатриотическое общественное детское движение в России, созданное в январе 2016 года. После вторжения РФ в Украину организацию включили в санкционный список всех стран ЕС, а также Украины и Швейцарии за распространение российской пропаганды и воспевание военной агрессии.

В Мелитополе детей якобы добровольно привлекают к участию в этом российском движении.

На базе той же школы оккупанты намерены создать так называемый "всероссийский корпус спасателей".

Напомним, утром 23 февраля в оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели взрывы. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что удаленность города от ударов ВСУ уже не такая, как было раньше.