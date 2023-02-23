Без підтримки духовенства не обійтись: Путін пообіцяв гроші військовим священникам

За словами російського президента, він не уявляє майбутнього без підтримки військових та духовенства і щодо цього розраховує на спільну роботу.

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У четвер, 23 лютого, голова Кремля Володимир Путін заявив, що спільно з патріархом Кирилом (Володимиром Гундяєвим) обговорив додаткові гарантії військовим священникам, які перебувають у лавах окупаційних військ в Україні. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"А чим відрізняється священник, який ходить під кулями, від усіх інших військовослужбовців? У цьому випадку — нічим. І звичайно, ми це матимемо на увазі", — заявив Путін.

Голова Кремля брав участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата біля кремлівської стіни 23 лютого, після чого провів розмову з російськими військовими, які воювали в Україні, зокрема й духовними особами.

Гундяєв,зі свого боку, подякував російському президентові за проєкт наказу про додаткові гарантії для богослужителів, які беруть участь у війні. Серед іншого, передбачено і грошову допомогу у разі поранення чи загибелі.

Путін зазначив, що згадані питання обговорюються в практичній площині, і подякував служителям культу за підтримку.

За його словами, він не уявляє майбутнього без підтримки військових та духовенства і щодо цього дуже розраховує на спільну роботу.

Нагадаємо, що німецькі священники розкритикували позицію патріарха Кирила. Єпископ із Майнца Петер Кольграф вважає заяви глави РПЦ щодо війни в Україні цинічними.

Раніше Фокус повідомляв, що патріарх Кирило порадив священникам вирушати на війну, а солдатам бути готовими померти. Крім того, Гундяєв вважає, що богослужителі повинні вміти переконати російських військових у доцільності загибелі "на війні із Заходом".