Без поддержки духовенства не обойтись: Путин пообещал деньги военным священникам

По словам российского президента, он не представляет будущего без поддержки военных и духовенства и в этом отношении рассчитывает на совместную работу.

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В четверг, 23 февраля, глава Кремля Владимир Путин заявил, что совместно с патриархом Кириллом (Владимиром Гундяевым) обсудил дополнительные гарантии военным священникам, которые находятся в рядах оккупационных войск в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс".

"А чем отличается священник, который ходит под пулями, от всех других военнослужащих? В этом случае — ничем. И конечно, мы это будем иметь в виду", — заявил Путин.

Глава Кремля участвовал в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены 23 февраля, после чего провел беседу с российскими военными, которые воевали в Украине, в том числе и духовными особами.

Гундяев, в свою очередь, поблагодарил российского президента за проект указа о дополнительных гарантиях для богослужителей, участвующих в войне. Среди прочего, предусмотрено и денежное пособие в случае ранения или гибели.

Путин отметил, что упомянутые вопросы обсуждаются в практической плоскости, и поблагодарил служителей культа за поддержку.

По его словам, он не представляет будущего без поддержки военных и духовенства и в этом отношении очень рассчитывает на совместную работу.

Напомним, что немецкие священники раскритиковали позицию патриарха Кирилла. Епископ из Майнца Петер Кольграф считает заявления главы РПЦ в отношении войны в Украине циничными.

Ранее Фокус сообщал, что патриарх Кирилл посоветовал священникам отправляться на войну, а солдатам — быть готовыми умереть. К тому же, Гундяев считает, что богослужители должны уметь убедить российских военных в целесообразности гибели "на войне с Западом".