"Это извращенно": немецкие священники раскритиковали позицию патриарха Кирилла

По мнению епископа Майнца Петера Кольграфа, высказывания главы УПЦ в отношении войны в Украине являются религиозно и этически циничными.

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Католические священники Германии Петер Кольграф и Франц-Йозеф Овербек прокомментировали позицию главы Русской Православной Церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (в миру — Владимир Гундяев), назвав ее "циничной" и "извращенной". Об этом пишет Deutsche Welle.

"Я считаю позицию Кирилла религиозно и этически циничной. Когда он прославляет как мученичество смерть российских солдат, отправленных на фронт в качестве пушечного мяса, это извращенно", — сказал лидер католического движения за мир Pax Christi, епископ Майнца Петер Кольграф.

Епископ Эссена и армии Германии Франц-Йозеф Овербек таже добавил, что порою дарованная Господом свобода "может вести в бездну вины и зла".

"Это то, что мы переживаем здесь под религиозным покровом и с властью, которую он дает", — отметил священнослужитель.

Напомним, что в день празднования Крещения Господня в Елоховском соборе в Москве, патриарх РПЦ Кирилл посоветовал священникам отправляться на войну в Украине, а обычным гражданам рекомендовал собирать средства для финансирования военной агрессии РФ.

Также 3 февраля стало известно о том, что патриарх Кирилл запретил проводить службы иерею Иоанну Ковалю за то, что он немного изменил текст в "Молитве о святой Руси", которую РПЦ распространила по храмам для обязательного прочтения. Священник заменил в молитве слово "победа" на слово "мир".

Ранее Фокус писал о том, что по данным швейцарской газеты Sonntags Zeitung, в 1970-х годах Владимир Гундяев был советским шпионом, который плотно сотрудничал с КГБ. Нынешний глава РПЦ работал в Швейцарии и использовал кличку "Михайлов".

Еще мы писали о том, что в ноябре прошлого года патриарх Кирилл пожаловался на то, что его не пускают в страны ЕС. Глава РПЦ утверждал, что в Евросоюзе боятся его, так как на стороне России находится некая "правда".