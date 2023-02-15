"Це збочено": німецькі священники розкритикували позицію патріарха Кирила

На думку єпископа Майнца Петера Кольграфа, висловлювання голови УПЦ щодо війни в Україні є релігійно та етично цинічними.

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Католицькі священники Німеччини Петер Кольграф та Франц-Йозеф Овербек прокоментували позицію глави Російської Православної Церкви (РПЦ) патріарха Кирила (справжнє ім'я — Володимир Гундяєв), назвавши її "цинічною" та "збоченою". Про це пише Deutsche Welle.

"Я вважаю позицію Кирила релігійно та етично цинічною. Коли він прославляє як мучеництво смерть російських солдатів, відправлених на фронт як гарматне м'ясо, це збочено", — сказав лідер католицького руху за мир Pax Christi, єпископ Майнца Петер Кольграф.

Єпископ Ессена та армії Німеччини Франц-Йозеф Овербек також додав, що часом дарована Господом свобода "може вести у прірву вини та зла".

"Це те, що ми переживаємо тут під релігійним покровом та з владою, яку він дає", — зазначив священнослужитель.

Нагадаємо, що в день святкування Хрещення Господнього в Єлохівському соборі в Москві патріарх РПЦ Кирило порадив священникам вирушати на війну в Україні, а звичайним громадянам рекомендував збирати кошти для фінансування військової агресії РФ.

Також 3 лютого стало відомо про те, що патріарх Кирило заборонив проводити служби ієрею Іоанну Ковалю за те, що він трохи змінив текст у "Молитві про святу Русь", яку РПЦ поширила храмами для обов'язкового прочитання. Священник замінив у молитві слово "перемога" словом "мир".

Раніше Фокус писав про те, що за даними швейцарської газети Sonntags Zeitung, у 1970-х роках Володимир Гундяєв був радянським шпигуном, який щільно співпрацював із КДБ. Нинішній глава РПЦ працював у Швейцарії та використовував прізвисько "Михайлов".

Ще ми писали про те, що у листопаді минулого року патріарх Кирило поскаржився на те, що його не пускають до країн ЄС. Глава РПЦ стверджував, що в Євросоюзі бояться його, оскільки на боці Росії є якась "правда".