Бракує зброї, щоб вигнати Путіна з України та вступити до НАТО, — Порошенко (відео)

За словами політика, Україна має "формулу перемоги", але потрібна ще й підтримка з боку західних союзників. Одних винищувачів недостатньо, потрібні ракети ATACMS та інше.

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Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить все можливе, щоб підвищити бойові можливості збройних сил. Про це 57-річний політик заявив в інтерв'ю журналістам Sky News.

За словами Порошенка, Київ має "формулу перемоги", але потрібна підтримка з боку західних союзників. Лише винищувачами проблему не вирішити, але вони дозволять боротися з переважаючою авіацією РФ.

"У нас достатньо зброї, щоб стримувати Путіна, але недостатньо, щоб провести ефективну операцію та відкинути Путіна з української землі", — заявив він.

[ + – ] Петро Порошенко — про зброю, необхідну ЗСУ для перемоги

Порошенко закликав західні країни продовжувати постачання танків і засобів ППО, а також наголосив на потребі в ракетах великого радіусу дії та боєприпасах.

Він також закликав країни працювати спільно, щоб у березні та квітні Україна могла перейти в контрнаступ і вигнати Росію за межі своїх кордонів, а потім офіційно приєднатися до НАТО.

"Ми в Україні боремося не лише за свою землю, не лише за свій народ, ми захищаємо вільний демократичний світ", — сказав він.

Нагадаємо, що Копенгаген "відкритий" до постачання Україні винищувачів, тоді як офіційний Мадрид "вивчить" запит Києва і вважає його "легітимним".

Раніше Фокус повідомляв, що хакери видобули секретні документи про російські морські дрони. Перед їхніми розробниками стояло завдання створити підводні апарати, які могли б плавати на глибині 5 м, нести навантаження до 30 кг і працювати автономно протягом шести годин.