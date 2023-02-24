Не хватает оружия, чтобы выгнать Путина из Украины и вступить в НАТО, — Порошенко (видео)

По словам политика, у Украины есть "формула победы", но требуется еще и поддержка со стороны западных союзников. Одних истребителей недостаточно, нужны ракеты ATACMS и прочее.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина делает все возможное, чтобы повысить боевые возможности вооруженных сил. Об этом 57-летний политик заявил в интервью журналистам Sky News.

По словам Порошенко, у Киева есть "формула победы", но требуется поддержка со стороны западных союзников. Одними только истребителями проблему не решить, но они позволят бороться с превосходящей авиацией РФ.

"У нас достаточно оружия, чтобы сдерживать Путина, но недостаточно, чтобы провести эффективную операцию и отбросить Путина с украинской земли", — заявил он.

[ + – ] Петр Порошенко — об оружии, необходимом ВСУ для победы

Порошенко призвал западные страны продолжать поставки танков и средств ПВО, а также подчеркнул потребность в ракетах большого радиуса и боеприпасах.

Он также призвал страны работать сообща, чтобы в марте и апреле Украина могла перейти в контрнаступление и изгнать Россию за пределы своих границ, а после официально присоединиться к НАТО.

"Мы в Украине боремся не только за свою землю, не только за свой народ, мы защищаем свободный демократический мир", — сказал он.

Напомним, что Копенгаген "открыт" к поставкам Украине истребителей, в то время как официальный Мидрид "изучат" запрос Киева и считает его "легитимным".

Ранее Фокус сообщал, что хакеры добыли секретные документы о российских морских дронах. Перед их разработчиками стояла задача создать подводные аппараты, которые бы могли плавать на глубине 5 м, нести нагрузку до 30 кг и работать автономно в течение шести часов.