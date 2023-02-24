"Невже війна та насильство мають прийти до кожного дому": Зеленський про країни, які не підтримали Україну

За словами президента, це слабка позиція — бути осторонь і говорити, що, можливо, варто шукати вирішення конфлікту невійськовим шляхом.

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У п'ятницю, 24 лютого, під час пресконференції президент України Володимир Зеленський назвав слабкою позицію, яку займають шість країн, що не підтримали прийняту ООН резолюцію щодо України. Пресконференція транслювалася в ефірі телемарафону.

Він нагадав ще про наслідки війни та втрати не лише територій, а й живих людей.

"Напевно, якщо не воюєш, і ніколи не втрачав, напевно, дуже складно до кінця зрозуміти, що відбувається, і який це біль для кожного та кожної", — відповів Зеленський на запитання журналіста.

"Складно донести інформацію, і завдяки цьому ми з вами щодня працюємо, щоб не через війну розуміти наслідки війни", — додав президент.

"І це слабка позиція — бути десь осторонь і казати, мовляв, "ми не впевнені, що в такий спосіб". А яким чином? Невже потрібна обов'язково війна і втрати, війна і тортури, війна і зґвалтування. Невже це має прийти в кожен дім світу, щоб люди оцінили наслідки кривавої війни?" — задався риторичним питанням глава держави.

За його словами, роль дипломатії та журналістики в тому, щоб це донести.

Зеленський також заявив, що важливо заручитися підтримкою африканського континенту, Латинської Америки, країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Індії та Китаю.

Він також послався на те, що в минулому було недостатньо інвестицій у мир, і через втрачений час тепер Україні доводиться воювати за свою незалежність.

Нагадаємо, що, за словами колишнього президента України Петра Порошенка, Києву не вистачає зброї, щоб вигнати Путіна за межі України та вступити до НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що Ердоган запропонував Україні допомогу в наближенні миру та припинення вогню шляхом діалогу. В адміністрації президента Туреччини пояснили, що Анкара готова робити посильний внесок, щоб зупинити війну РФ в Україні.