"Неужели война и насилие должны прийти в каждый дом": Зеленский о странах, которые не поддержали Украину

По словам президента, это слабая позиция — быть в стороне и говорить, что, возможно, стоит искать решение конфликта невоенным путем.

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В пятницу, 24 февраля, во время пресс-конференция президент Украины Владимир Зеленский назвал слабой позицией, которую занимают шесть стран, не поддержавшие принятую ООН резолюцию по Украине. Пресс-конференция транслировалась в эфире телемарафона.

Он напомнил, что о последствиях войны и потери не только территорий, но и живых людей.

"Наверное, если не воюешь, и никогда не терял, наверное, очень сложно до конца понять, что происходит, и какая это боль для каждого и каждой", — ответил Зеленский за вопрос журналиста.

"Сложно донести информацию, и благодаря этому мы с вами ежедневно работаем, чтобы не через войну понимать последствия войны", — добавил президент.

"И это слабая позиция — быть где-то в стороне и говорить, мол, "мы не уверены, что таким образом". А каким образом? Неужели нужна обязательно война и потери, война и пытки, война и изнасилования. Неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди оценили последствия кровавой войны?" — задался риторическим вопросом глава государства.

По его словам, роль дипломатии и журналистики в том, чтобы это донести.

Зеленский также заявил, что важно заручиться поддержкой африканского континента, Латинской Америки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Индии и Китая.

Он также сослался на то, что в прошлом было недостаточно инвестиций в мир, и из-за потерянного времени теперь Украине приходится воевать за свою независимость.

Напомним, что, по словам бывшего президента Украины Петра Порошенко, Киеву не хватает оружия, чтобы выгнать Путина за пределы Украины и вступить в НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что Эрдоган предложил Украине помощь в приближении мира и прекращении огня путем диалога. В администрации президента Турции объяснили, что Анкара готова вносить посильный вклад, чтобы остановить войну РФ в Украине.