5 років очікування: Греція може отримати перші винищувачі F-35 до 2028 року

Вартість програми оцінюють у 3,5-3,7 млрд доларів, з яких самі літаки становлять лише половину суми, решта коштів потрібна для створення інфраструктури, навчання екіпажів та інших завдань.

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Збройні сили Греції планують укласти контракт зі США на постачання 20 винищувачів F-35. Переговори про це почалися ще в 2020 році, проте перші літаки надійдуть лише до 2028 року. Про це повідомляє Greek Times.

Штаб міністерства національної оборони Греції та Об'єднане управління F-35 Lightning II США обговорили терміни постачання винищувачів 5 покоління F-35. Першу ескадрилью з 4 літаків грецька армія отримає у 2028 році. Загалом Греція планує придбати 20 винищувачів. Завершити контракт планують до 2033 року, так із моменту перших обговорень про контракт у 2020 році до його виконання піде 13 років:

2028 рік — 4 літаки;

2029 рік — 2 літаки;

2030 рік — 3 літаки;

2031 рік — 3 літаки;

2932 рік — 4 літаки;

2033 рік — 4 літаки.

Це складно з високою завантаженістю виробничих ліній Lochkeed Martin на роки вперед.

Сам контракт ще не підписано, але як пишуть у виданні, це коштуватиме мільярди доларів для Греції. Вартість одного літака невідома, проте без озброєння та обліку витрат на навчання льотчиків потрібно приблизно 1,6 млрд доларів. Якщо додати сюди інфраструктуру, навчання, купівлю запчастин та інші роботи, то контракт коштуватиме 3,5-3,7 млрд доларів. Також планується придбати 4 авіасимулятори для навчання — це ще майже 220 млн доларів.

Нагадаємо, 10 січня Канада фіналізувала контракт зі США на постачання 88 винищувачів F-35. Перші винищувачі надійдуть на озброєння до 2026 року.

4 січня стало відомо, що в США працюють над глибокою модернізацією винищувача F-35 Block 4. Винищувач оснастять новою бомбою і радаром.