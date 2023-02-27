5 лет ожидания: Греция может получить первые истребители F-35 к 2028 году

Стоимость программы оценивают в 3,5-3,7 млрд долларов, из которых сами самолеты составляют только половину суммы, остальные средства нужны для создания инфраструктуры, обучения экипажей и других задач.

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Вооруженные силы Греции планируют заключить контракт с США на поставку 20 истребителей F-35. Переговоры об этом начались еще в 2020 году, однако первые самолеты поступят только к 2028 году. Об этом сообщает Greek Times.

Штаб министерства национальной обороны Греции и Объединенное управление F-35 Lightning II США обсудили сроки поставок истребителей 5 поколения F-35. Первую эскадрилью из 4 самолетов греческая армия получит в 2028 году. Всего Греция планирует приобрести 20 истребителей. Завершить контракт планируют к 2033 году, таким образом с момента первых обсуждений о контракте в 2020 году до его выполнения уйдет 13 лет:

2028 год — 4 самолета;

2029 год — 2 самолета;

2030 год — 3 самолета;

2031 год — 3 самолета;

2932 год — 4 самолета;

2033 год — 4 самолета.

Это связно с высокой загруженностью производственных линий Lochkeed Martin на годы вперед.

Сам контракт остаточно еще не подписан, но как пишут в издании, это будет стоить миллиарды долларов для Греции. Стоимость одного самолета неизвестна, однако без вооружения и учета затрат на обучение летчиков потребуется около 1,6 млрд долларов. Если добавить сюда инфраструктуру, обучение, покупку запчастей и другие работы, то контракт обойдется в 3,5-3,7 млрд долларов. Также планируется приобрести 4 авиасимулятора для обучения — это еще почти 220 млн долларов.

Напомним, 10 января Канада финализовала контракт с США на поставку 88 истребителей F-35. Первые истребители поступят на вооружение к 2026 году.

4 января стало известно, что в США работают над глубокой модернизацией истребителя F-35 Block 4. Истребитель оснастят новой бомбой и радаром.