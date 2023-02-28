NBC у Криму: МЗС України відреагувало на незаконний візит журналістів США на півострів

Компетентні органи, розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко, вже встановлюють обставини відвідування окупованої території. Також дипломат нагадав про відповідальність за такі дії.

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У Міністерстві закордонних справ відреагували на візит журналістів американського телеканалу NBC News до Криму через Керченський міст. Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко у публікації у Facebook.

Він прямо написав, що відвідування тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. За його словами, компетентні органи України встановлюють обставини незаконного відвідування представників каналу NBC на території Криму.

"Для порушників передбачено правову відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачено заборону на в'їзд в Україну", — зазначив Ніколенко.

Він також заявив, що за підсумками перевірки буде ухвалено рішення про подальші кроки.

Нагадаємо, що журналісти американського телеканалу NBC News в'їхали до Криму Керченським мостом. Вони вирушили на окупований півострів із Москви, щоб зробити репортаж. Співробітники каналу самі зізналися, що в'їхали на територію Криму незаконним шляхом.

Зазначимо, що 4 червня 2015 р. уряд ухвалив постанову № 367 "Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Документ передбачає в'їзд іноземців та осіб без громадянства можливий лише за паспортним документом та зі спеціальним дозволом, який може видати лише Державна міграційна служба України. Журналістська діяльність є одним із підстав отримання документа.

Невідомо, чи намагалися журналісти NBC News отримати дозвіл міграційної служби України.

Нагадаємо, що у пітерському супермаркеті визнали Крим частиною України. У магазині на Іскорівському проспекті на полиці із кримським вином помістили табличку з українським прапором. Один із покупців магазину звернувся до служби підтримки зі скаргою на антиукраїнську позицію адміністрації супермаркету. Після цього табличку прибрали.

У Генштабі заявили, що окупанти вантажівками вивозять колаборантів з Олешок до Криму. Для перевезення колаборантів ворог залучив воєнні вантажні автомобілі, з собою можна брати лише ручний багаж.