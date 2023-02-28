NBC в Крыму: МИД Украины отреагировал на незаконный визит журналистов США на полуостров

Компетентные органы, рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко, уже устанавливают обстоятельства посещения оккупированной территории. Также дипломат напомнил об ответственности за такие действия.

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В Министерстве иностранных дел отреагировали на визит журналистов американского телеканала NBC News в Крым через Керченский мост. Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко в публикации в Facebook.

Он прямо написали, что посещение временно оккупированного Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. По его словам, компетентные органы Украины устанавливают обстоятельства незаконного посещения представителей канала NBC территории Крыма.

"Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину", — отметил Николенко.

Он также заявил, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах.

Напомним, что журналисты американского телеканала NBC News въехали в Крым по Керченскому мосту. Они отправились на оккупированный полуостров из Москвы, чтобы сделать репортаж. Сотрудники канала сами признались, что въехали на территорию Крыма незаконным путем.

Отметим, что 4 июня 2015 г. правительство приняло постановление № 367 "Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Документ предусматривает въезд иностранцев и лиц без гражданства возможен лишь по паспортному документу и со специальным разрешением, которое может выдать только Государственная миграционная служба Украины. Журналистская деятельность является одним из оснований для получения документа.

Неизвестно, пытались ли журналисты NBC News получить разрешение миграционной службы Украины.

Напомним, что в питерском супермаркете признали Крым частью Украины. В магазине на Искоровском проспекте на полке с крымским вином поместили табличку с украинским флагом. Один из покупателей магазина обратился в службу поддержки с жалобой на антиукраинскую позицию администрации супермаркета. После этого табличку убрали.

В Генштабе заявили, что оккупанты грузовиками вывозят коллаборантов из Олешек в Крым. Для перевозки коллаборантов враг привлек военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.