Середня тривалість життя солдата ЗС РФ в Україні становить приблизно 60 днів, – ЗМІ (відео)

Журналісти проаналізували 10 тисяч постів у російській соцмережі VK про зниклих безвісти під час повномасштабної війни та з'ясували, за яких обставин зникають російські окупанти.

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Середня тривалість життя військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації на війні в Україні становить 60 днів. Такого висновку дійшли журналісти видання "Новая газета. Европа", проаналізувавши 10 тисяч публікацій у групах VK про зниклих безвісти.

"60 днів — стільки, в середньому, солдати брали участь у війні до того, як перестали виходити на зв'язок. На пошуки йдуть місяці, а про долю як мінімум 85 військових їхнім родичам нічого невідомо навіть через півроку пошуків", — пишуть автори дослідження.

Деякі росіяни досі сподіваються знайти своїх близьких, які перестали виходити на зв'язок під час минулорічного штурму Маріуполя.

У виданні зазначають, що в Міноборони РФ не визнають втрати і не сприяють родичам убитих на війні ні в пошуках тіл, ні в наданні інформації. Таким чином близькі не можуть поховати загиблих, а також отримати компенсацію за їх смерть.

[ + – ] Тисячі російських солдатів вважаються зниклими безвісти

Повідомляється, що з 24 лютого 2022 року в російській соціальній мережі VK були опубліковані оголошення про 1365 зниклих військовослужбовців. Окрім того, солдати ЗС РФ почали зникати ще до повномасштабного вторгнення.

Журналісти наголосили, що вказана цифра є сильно заниженою, оскільки не всі росіяни наважуються повідомити про зниклих на війні близьких у соціальних мережах.

За словами лідера руху "Громадянин. Армія. Право" Сергія Кривенка, безвісти зниклі — це переважно загиблі, чиї тіла не знайдені. Він також додав, що до російської тези "своїх не кидаємо" є дуже багато питань, оскільки у Міноборони РФ не виявляють бажання організовувати повноцінний пошук зниклих військових.

Нагадаємо, що 26 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що ЗС РФ розпочали великий наступ на Донбасі, під час якого втрачають по кілька сотень солдатів щодня. За словами голови оборонного відомства, у Бахмуті росіяни за добу втрачають по 500 людей убитими та 900 пораненими.

За даними Центру національного опору від 27 лютого, тіла загиблих на війні в Україні російських окупантів зберігаються на складах місяцями. Їх максимально довго тримають "зниклими безвісти", щоб відстрочити виплату компенсації сім'ї.