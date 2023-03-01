Средний срок жизни солдата ВС РФ в Украине составляет примерно 60 дней, – СМИ (видео)

Журналисты проанализировали 10 тысяч постов в российской соцсети VK о пропавших без вести во время полномасштабной войны и выяснили, при каких обстоятельствах исчезают российские оккупанты.

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Средняя продолжительность жизни военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации на войне в Украине составляет 60 дней. К такому выводу пришли журналисты издания "Новая газета. Европа", проанализировав 10 тысяч публикаций в группах VK о пропавших без вести.

"60 дней — столько, в среднем, солдаты участвовали в войне до того, как перестали выходить на связь. На поиски уходят месяцы, а о судьбе как минимум 85 военных их родственникам ничего неизвестно даже спустя полгода поисков", — пишут авторы исследования.

Некоторые россияне до сих пор надеются найти своих близких, переставших выходить на связь во время прошлогоднего штурма Мариуполя.

В издании отмечают, что в Минобороны РФ не признают потери и не оказывают содействия родственникам убитых на войне ни в поисках тел, ни в предоставлении информации. Таким образом близкие не могут похоронить погибших, а также получить за их смерть компенсацию.

[ + – ] Тысячи российских солдат числятся пропавшими без вести

Сообщается, что с 24 февраля 2022 года в российской социальной сети VK были опубликованы объявления о 1365 пропавших военнослужащих. Кроме того, солдаты ВС РФ начали пропадать еще до полномасштабного вторжения.

Журналисты подчеркнули, что указанная цифра является сильно заниженной, так как не все россияне решаются сообщить о пропавших на войне близких в социальных сетях.

По словам лидера движения "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, без вести пропавшие — это, в основном, погибшие, чьи тела не найдены. Он также добавил, что к российскому тезису "своих не бросаем" есть очень много вопросов, так как в Минобороны РФ не выявляют желания организовывать полноценный поиск пропавших военных.

Напомним, что 26 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВС РФ начали большое наступление на Донбассе, в ходе которого теряют по несколько сотен солдат ежедневно. По словам главы оборонного ведовства, в Бахмуте россияне за сутки теряют по 500 человек убитыми и 900 ранеными.

По данным Центра национального сопротивления от 27 февраля, тела погибших на войне в Украине российских оккупантов хранятся на складах месяцами. Их максимально долго держат "пропавшими без вести" чтобы отстрочить выплату компенсации семье.