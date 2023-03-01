"Куля невеликого розміру": причиною тривоги у Києві та області був невідомий об'єкт у небі

Голова Київської ГВА Сергій Попко стверджує, що російська куля була запущена у бік столиці з півночі. Зараз вона не становить загрози. У Повітряних силах зі свого боку кажуть, що збили над Києвом безпілотника.

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Причиною повітряної тривоги у Києві та Київській області вдень 1 березня, за попередніми даними, була повітряна куля невеликого розміру. Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє пресслужба ГВА.

"Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через невідомий повітряний об'єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру", — прокоментував Попко.

За його словами, куля була запущена з північного напрямку і летіла у бік Києва.

Наразі вона не становить загрози, наголосив голова адміністрації. Для ліквідації невідомого повітряного об'єкта було вжито необхідних заходів.

[ + – ] Ймовірно, росіяни запустили у бік Києва повітряну кулю

Тривога у Києві: не куля, а БПЛА

Водночас, спікер Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат у коментарі виданню "Українська правда" розповів, що протиповітряна оборона на Київщині збила російський БПЛА.

"Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, за ним велася бойова робота засобами ППО", — прокоментував він.

За словами Ігната, повітряна ціль була вражена.

В даний час тип дрону ще не встановили. Таку інформацію буде надано після того, як знайдуть залишки безпілотника.

Полковник також уточнив, що повітряна тривога на сході України сьогодні оголошувалась через активізацію тактичної авіації росіян.

Нагадаємо, 28 лютого перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворознюк розповів, що Київ за рік повномасштабної війни приготувався до відторгнення атак окупантів у разі ще однієї їхньої спроби захопити столицю.