"Шар небольшого размера": причиной тревоги в Киеве и области был неизвестный объект в небе

Глава Киевской ГВА Сергей Попко утверждает, что российский шар был запущен в сторону столицы с севера. Сейчас он не представляет угрозы. В Воздушных силах, в свою очередь, говорят, что сбили над Киевом беспилотник.

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Причиной воздушной тревоги в Киеве и Киевской области днем 1 марта, по предварительным данным, был воздушный шар небольшого размера. Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба ГВА.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера", — прокомментировал Попко.

По его словам, шар был запущен с северного направления и летел в сторону Киева.

В настоящее время он не представляет угрозы, подчеркнул глава администрации. Для ликвидации неопознанного воздушного объекта были приняты необходимые меры.

[ + – ] Вероятно, россияне запустили в сторону Киева воздушный шар

Тревога в Киеве: не шар, а БПЛА?

В то же время, спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда" рассказал, что противовоздушная оборона в Киевской области сбила российский БПЛА.

"Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружен БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО", — прокомментировал он.

По словам Игната, воздушная цель была поражена.

В настоящее время тип дрона еще не установили. Такая информация будет предоставлена после того, как найдут остатки беспилотника.

Полковник также уточнил, что воздушная тревога на востоке Украины сегодня объявлялась из-за активизации тактической авиации россиян.

Напомним, 28 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк рассказал, что Киев за год полномасштабной войны приготовился к отражению атак оккупантов в случае еще одной их попытки захватить столицу.