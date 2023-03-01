"Потрібно підготувати заміну": чи можуть в Україні мобілізувати людей віком до 27 років, — експерт

За словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, через скасування строкової служби під час воєнного стану молоді люди віком від 18 років не потрапляють під мобілізацію. Він вважає, що це потрібно виправити.

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Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан запропонував мобілізувати молодих людей віком від 18 до 27 років і силовиків із великим досвідом. Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ".

За словами Світана, в Україні існує кілька категорій людей, яких ще можна мобілізувати:

Українці віком від 18 до 27 років. Через скасування строкової служби під час воєнного стану ця категорія населення не підпадає під мобілізацію, каже експерт. "Виходить, цей найбільший цвіт, найкращий драйв повністю виключений у нас зараз", — підкреслює Світан. Він упевнений, що заборону на строкову службу в Україні потрібно скасувати. Так це дозволить підготувати заміну для тих, хто нині служить на фронті. Силовики з великим досвідом. "Це стосується Міністерства внутрішніх справ, СБУ, МНС, охоронців. Цілий пласт зараз є тих, хто стоїть на спецобліку. Їх не призивають, військкомати призивати їх не можуть", — уточнив він. Водночас Світан вважає, що це сотні тисяч молодих людей, які мотивовані, профпридатні та вміють поводитися зі зброєю. Скасувати броню від мобілізації. "Заброньовані, напевно, всі. Навіть АТБ, на мою думку, собі прибиральників забронювало", — коментує полковник запасу. Він наголошує, що йдеться також про сотні тисяч українців, яких можна призивати. Те саме стосується держслужбовців у країні.

Загалом, за словами Світана, йдеться про мільйон людей, яких можна буде призвати для захисту України в найближчому майбутньому.

Чи можуть в Україні мобілізувати людей віком до 27 років

На початку лютого цього року Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації. У законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію жодних обмежень для людей віком до 27 років не передбачено.

Однак відповідно до постанови Кабміну №92 від 1 лютого 2023 року ставитися на військовий облік через скасування строкової служби можуть лише громадяни України віком від 27 років.

Утім, як вважає адвокатка Марина Бекало, відправити на фронт можуть і українців віком від 18 до 27 років, попри відміну призову на строкову службу. За її словами, ці питання регулюються окремими нормами законодавства. Під час воєнного стану та загальної мобілізації всіх чоловіків від 18-60 років вважають військовозобов'язаними.

"Вбивають товаришів зі служби": чому загальна мобілізація не потрібна

Як вважає Світан, мобілізація всіх абсолютно чоловіків в Україні є недоцільною.

"Однозначно не можна всіх призивати. Однозначно генетичні здібності людини дуже сильно впливають на її бойову готовність. Це стосується і льотного складу, і військових", — наголосив він.

Експерт каже, що лише один із сотні може воювати, а один із тисячі може літати.

"Усі інші — це просто смертники. Дати людині, яка не готова виконувати бойові завдання, в руки зброю або вибухові речовини — вона вб'є себе сама або ще покалічить чи вб'є поруч товаришів, товаришів зі служби", — додав Світан.

[ + – ] Інтерв'ю Романа Світана

Нагадаємо, 16 лютого спікер командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач заявив, що мобілізація в Україні не зупиняється, йде "постійно та без будь-яких хвиль". За неявку у військкомат на медкомісію передбачено штраф, а ігнорування повістки про прибуття на військову службу тягне за собою кримінальну відповідальність.